Цены за капремонт в Башкирии одни из самых низких по России.

По итогам 2024 года Башкирия заняла 77-е место среди 85 регионов России по размеру взноса за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. По данным заместителя гендиректора фонда «Регоператор капремонта РБ» Аскара Назырова, если в среднем по стране сумма за один квадратный метр составляла 12,83 рубля, то в республике — 7,78 ₽
Низкий уровень стоимости капремонта регион сохранил и в Приволжском федеральном округе — 13-е место из 14 субъектов (7,78 ₽ против 9,35 ₽ по ПФО).
«В последний раз взнос за капремонт в Башкирии повышался три года назад, в 2022-м. С тех пор произошел рост инфляции, существенно подорожали стройматериалы и профильные работы. Минстрой РФ отметил снижение объемов капремонта в стране, выступив с инициативой о приведении размеров взноса к рыночно обоснованным значениям. К сожалению, чтобы поддерживать жилищный фонд в адекватном состоянии, чтобы предотвратить его ветшание и проводить запланированный объем работ, приходится идти на подобные меры», — прокомментировал Назыров в программе «Честно говоря» на канале БСТ.
Как сообщал Башинформ, минЖКХ Башкирии разработало проект, предполагающий повышение платы за капремонт с 1 мая 2025 года: в домах до 6 этажей — 12,5 ₽ за «квадрат», выше 6 этажей — 13,2 ₽