Цены за капремонт в Башкирии одни из самых низких по России.

«В последний раз взнос за капремонт в Башкирии повышался три года назад, в 2022-м. С тех пор произошел рост инфляции, существенно подорожали стройматериалы и профильные работы. Минстрой РФ отметил снижение объемов капремонта в стране, выступив с инициативой о приведении размеров взноса к рыночно обоснованным значениям. К сожалению, чтобы поддерживать жилищный фонд в адекватном состоянии, чтобы предотвратить его ветшание и проводить запланированный объем работ, приходится идти на подобные меры», — прокомментировал Назыров в программе «Честно говоря» на канале БСТ.