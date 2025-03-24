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В Башкирии к 2036 году введут 8 млн кв. м. жилья

За шесть лет в Башкортостане построили почти 4 млн квадратных метров жилья.

Источник: РИА "Новости"

Федеральный бюджет направил больше 13 млрд рублей субсидий, а республиканский и муниципальные бюджеты — 4,7 млрд и 500 млн рублей.

При этом за шесть лет в республике введи 27 объектов инфраструктуры по программе стимулирования развития жилищного строительства. В перечень входят 21 дорога, школа, энергоцентр и четыре линейных объекта инженерной инфраструктуры.

К 2036 году в Башкортостане планируют ввести в эксплуатацию почти 8 млн квадртаных метров жилья. Сегодня в районе «Затон-Восточный» строят улицы в кварталах 21 и 23, канализационную насосную станцию, канализационный коллектор. В Нижегородке Уфимского района возводят сбросный коллектор и реконструируют КНС с устройством очистных канализационных сооружений, а в Кировском и Демском районах Уфы строят водовод.