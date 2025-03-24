В Башкирии к 2036 году введут 8 млн кв. м. жилья

К 2036 году в Башкортостане планируют ввести в эксплуатацию почти 8 млн квадртаных метров жилья. Сегодня в районе «Затон-Восточный» строят улицы в кварталах 21 и 23, канализационную насосную станцию, канализационный коллектор. В Нижегородке Уфимского района возводят сбросный коллектор и реконструируют КНС с устройством очистных канализационных сооружений, а в Кировском и Демском районах Уфы строят водовод.