«Способны приблизить курс белорусского рубля к доллару к трехрублевой отметке». Экономист пояснила, что будет с долларом после его падения в Беларуси до уровня 2023 года

Ранее «Комсомолка» писала о том, что доллар потерял 42 копейки и уже стоит в Беларуси минимум за полтора года. Так, недавнее поступательное снижение привело к тому, что курс доллара достиг минимума за последние полтора года, снизившись до уровня августа 2023 года. После доллар вновь стал расти.