«Способны приблизить курс белорусского рубля к доллару к трехрублевой отметке». Экономист пояснила, что будет с долларом после его падения в Беларуси до уровня 2023 года

Белорусский экономист пояснила, что будет с долларом после его падения в Беларуси до уровня 2023 года, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что доллар потерял 42 копейки и уже стоит в Беларуси минимум за полтора года. Так, недавнее поступательное снижение привело к тому, что курс доллара достиг минимума за последние полтора года, снизившись до уровня августа 2023 года. После доллар вновь стал расти.
А старший научный сотрудник «Гипросвязи» Юлия Абухович, говоря о перспективах влают, обратила внимание на то, что белорусский рубль сам по себе является достаточно стабильной валютой. И напомнила, что колебания курса белрубля вызываются изменением соотношений других валют, в первую очередь, доллара и российского рубля. Но еще динамика доллара к российскому рублю также сказывается на курсе белорусского рубля.
В марте белорусский рубль укреплялся в валютной корзине параллельно с укреплением курса российского рубля. Однако продолжение укрепления рубля сдерживается сохранением сильного доллара.
— Американские власти сохраняют учетную ставку на уровне выше европейского, — подметила экономический эксперт.
И так как и ЕС, и США за счет своих валют решают одинаковые экономические задачи: поддерживают качественный рост экономики и уменьшают безработицу, то отрицательная корреляция между ними, а также снижение учетной ставки позволяют поддержать экономику, обеспечивая ее более доступными деньгами, и укрепить рынок труда. Но обратной стороной этого становится рост инфляции.
Белорусский экономист добавила, что на данный момент экономика в США продолжает расти, сохраняется низкий уровень безработицы, рынок труда стабилен, и у Вашингтона нет нужды ослаблять доллар. Сохраняя доллар, американские власти также стремятся сдержать дальнейший рост цен, который неизбежен сообразно введению администрацией Трампа новых импортных пошлин.
— Реальные шаги в сторону улучшения политической обстановки в мире способны приблизить курс белорусского рубля к доллару к трехрублевой отметке, — подытожила Юлия Абухович.
Накануне Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 24 марта после выходных.