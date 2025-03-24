Доллар подешевел на Br0,0028 — его курс составил Br3,1314 за $1.
Курс юаня стал ниже на Br0,0313 и составил Br4,1957 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0061 и составил Br3,6558 за 100 российских рублей.
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 24 марта. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0028 — его курс составил Br3,1314 за $1.
Курс юаня стал ниже на Br0,0313 и составил Br4,1957 за 10 юаней.
Курс российского рубля повысился на Br0,0061 и составил Br3,6558 за 100 российских рублей.