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Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 24 марта

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах 24 марта. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: Freepik

Доллар подешевел на Br0,0028 — его курс составил Br3,1314 за $1.

Курс юаня стал ниже на Br0,0313 и составил Br4,1957 за 10 юаней.

Курс российского рубля повысился на Br0,0061 и составил Br3,6558 за 100 российских рублей.