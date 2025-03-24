SCMP: Китай представил мощный глубоководный кабельный резак

По словам команды, возглавляемой инженером Ху Хаолуном, решением для работы на такой глубине стал 150-миллиметровый шлифовальный круг с алмазным покрытием, вращающийся со скоростью 1600 оборотов в минуту. Этого достаточно для разрушения стали и минимизации воздействия на морские отложения. Устройство управляется роботизированными манипуляторами в условиях почти нулевой видимости и оснащено передовыми технологиями позиционирования, позволяющими избежать смещения.