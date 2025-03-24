SCMP: Китай представил мощный глубоководный кабельный резак

Компактное глубоководное устройство способно перерезать самые укрепленные подводные линии связи и электропередач на глубине до 4000 метров. Это в два раза превышает максимальную глубину действия существующей инфраструктуры подводной связи. Новый механизм может перерезать бронированные кабели, покрытые стальными, резиновыми и полимерными оболочками, которые обеспечивают 95% глобальной передачи данных, говорится в статье.
По словам команды, возглавляемой инженером Ху Хаолуном, решением для работы на такой глубине стал 150-миллиметровый шлифовальный круг с алмазным покрытием, вращающийся со скоростью 1600 оборотов в минуту. Этого достаточно для разрушения стали и минимизации воздействия на морские отложения. Устройство управляется роботизированными манипуляторами в условиях почти нулевой видимости и оснащено передовыми технологиями позиционирования, позволяющими избежать смещения.
Резак был разработан специально для интеграции с передовыми китайскими подводными аппаратами с экипажем и без экипажа, такими как Fendouzhe, Striver и аппаратами серии Haidou.
Подводные кабели стали ключевой уязвимостью, с которой страны сталкиваются по всему миру в случае обострения напряженности или открытого конфликта.
Например, перерезание кабелей вблизи стратегических узловых пунктов, таких как Гуам, который является стержнем второй цепочки островов вооруженных сил США, используемой для сдерживания Китая, может дестабилизировать глобальные коммуникации во время геополитического кризиса. Гуам остается краеугольным камнем стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе: на нем расположено более десятка волоконно-оптических кабелей, которые обслуживают как военных, так и гражданских клиентов, включая Google.
В настоящее время Пекин располагает крупнейшим в мире парком подводных аппаратов с экипажем и без экипажа, способных достичь любой точки мирового океана.