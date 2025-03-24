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SCMP: Китай представил мощный глубоководный кабельный резак

Это первый случай, когда какая-либо страна официально объявила о том, что у нее есть актив, способный нарушить работу критически важной подводной инфраструктуры. Новое устройство может изменить мировой порядок, считает South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Компактное глубоководное устройство способно перерезать самые укрепленные подводные линии связи и электропередач на глубине до 4000 метров. Это в два раза превышает максимальную глубину действия существующей инфраструктуры подводной связи. Новый механизм может перерезать бронированные кабели, покрытые стальными, резиновыми и полимерными оболочками, которые обеспечивают 95% глобальной передачи данных, говорится в статье.

По словам команды, возглавляемой инженером Ху Хаолуном, решением для работы на такой глубине стал 150-миллиметровый шлифовальный круг с алмазным покрытием, вращающийся со скоростью 1600 оборотов в минуту. Этого достаточно для разрушения стали и минимизации воздействия на морские отложения. Устройство управляется роботизированными манипуляторами в условиях почти нулевой видимости и оснащено передовыми технологиями позиционирования, позволяющими избежать смещения.

Резак был разработан специально для интеграции с передовыми китайскими подводными аппаратами с экипажем и без экипажа, такими как Fendouzhe, Striver и аппаратами серии Haidou.

Хотя резак был создан как инструмент для спасения гражданских лиц и разработки морского дна, его потенциал двойного назначения вызывает тревогу у других стран, поскольку может существенно изменить динамику мировой морской мощи.

Подводные кабели стали ключевой уязвимостью, с которой страны сталкиваются по всему миру в случае обострения напряженности или открытого конфликта.

Например, перерезание кабелей вблизи стратегических узловых пунктов, таких как Гуам, который является стержнем второй цепочки островов вооруженных сил США, используемой для сдерживания Китая, может дестабилизировать глобальные коммуникации во время геополитического кризиса. Гуам остается краеугольным камнем стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе: на нем расположено более десятка волоконно-оптических кабелей, которые обслуживают как военных, так и гражданских клиентов, включая Google.

В настоящее время Пекин располагает крупнейшим в мире парком подводных аппаратов с экипажем и без экипажа, способных достичь любой точки мирового океана.