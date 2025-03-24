Цены на спиртные напитки вырастут в Беларуси

МИНСК, 24 мар — Sputnik. В Беларуси изменены предельные минимальные цены на алкогольную продукцию, сообщили в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В предыдущий раз МАРТ повышал цены на алкогольную продукцию 22 мая прошлого года. Тогда регулятор обосновал свое решение ростом затрат на производство.
«С учетом изменения ставок акцизов с 1 января 2025 года и роста материальных затрат МАРТ приняты постановления, предусматривающие изменение предельных минимальных цен на алкогольную продукцию», — рассказали в пресс-службе регулятора.
Теперь предельная минимальная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков, а также лекарств будет составлять 27,38 рубля за декалитр (было 26,52 рубля).
Стоимость спирта этилового ректификованного из пищевого сырья с учетом акциза составит 102,68 рубля за декалитр (было 98,22 рубля).
Цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28% установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40%:
- отпускная цена (без НДС) — 7,57 рубля (было 7,23 рубля).
- розничная цена (с НДС) — 10,02 рубля (было 9,57 рубля).
МАРТ также принял решение установить предельные минимальные отпускные цены на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии в размере 4,63 рубля за 0,7 литра крепостью 18% без НДС (было 4,42 рубля).
В этот раз в сообщении регулятора не говорится о ценах на спирт-сырец этиловый из пищевого сырья. В прошлом году на него установили минимальную отпускную цену в размере 23,38 рубля.