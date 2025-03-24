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Доходы бюджета Новосибирской области превысили 42 млрд рублей

При этом показатель роста оказался ниже ожидаемого из-за недобора налога на прибыль.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года доходы бюджета Новосибирской области составили 42,3 млрд рублей, из них 37,6 млрд — собственные поступления региона. Об этом сообщил заместитель председателя правительства, министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко на оперативном совещании 24 марта.

Несмотря на рост доходов на 7% по сравнению с прошлым годом, показатель оказался ниже запланированного. Основная причина — недобор по налогу на прибыль. Однако до конца марта ожидается поступление дополнительных 17,5 млрд рублей после перерасчетов.

Расходы региона составили 65 млрд рублей (18% от годового плана). Дефицит бюджета в 22,6 млрд рублей покрывается за счет свободных остатков средств.

75% запланированных на март 26 млрд рублей уже направлены на приоритетные направления: строительство, ЖКХ, энергетику, экономику и сельское хозяйство.