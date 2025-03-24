Доходы бюджета Новосибирской области превысили 42 млрд рублей

Несмотря на рост доходов на 7% по сравнению с прошлым годом, показатель оказался ниже запланированного. Основная причина — недобор по налогу на прибыль. Однако до конца марта ожидается поступление дополнительных 17,5 млрд рублей после перерасчетов.