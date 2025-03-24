Многоквартирный жилой дом на Звездинке планируется расселить в 2025 году

Подготовка проекта постановления об изменении срока расселения многоквартирного жилого дома № 38 по улице Звездинка с 2029 года на 2025 год ведется в Нижнем Новгороде в связи с получением финансовых средств областного бюджета. Об этом ИА «Время Н» сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта.