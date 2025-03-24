Многоквартирный жилой дом на Звездинке планируется расселить в 2025 году

Подготовка проекта постановления об изменении срока расселения многоквартирного жилого дома № 38 по улице Звездинка с 2029 года на 2025 год ведется в Нижнем Новгороде в связи с получением финансовых средств областного бюджета. Об этом ИА «Время Н» сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта.
По информации источника, дом признан аварийным и подлежащим реконструкции Постановлением № 8575 от
Квартиры № 3 и 4 являются муниципальными, поэтому жильцам будут выделены жилые помещения. Квартиры будут закуплены на вторичном рынке недвижимости.
«Квартира № 10, находящаяся в частной собственности, будет расселяться в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ», — сообщили в департамент.
Ранее выяснились интересные факты из истории сгоревшего дома на Звездинке.