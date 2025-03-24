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Многоквартирный жилой дом на Звездинке планируется расселить в 2025 году

Он признан аварийным и подлежащим реконструкции.

Подготовка проекта постановления об изменении срока расселения многоквартирного жилого дома № 38 по улице Звездинка с 2029 года на 2025 год ведется в Нижнем Новгороде в связи с получением финансовых средств областного бюджета. Об этом ИА «Время Н» сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта.

По информации источника, дом признан аварийным и подлежащим реконструкции Постановлением № 8575 от 02.10.2024 г.

Квартиры № 3 и 4 являются муниципальными, поэтому жильцам будут выделены жилые помещения. Квартиры будут закуплены на вторичном рынке недвижимости.

«Квартира № 10, находящаяся в частной собственности, будет расселяться в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ», — сообщили в департамент.

Ранее выяснились интересные факты из истории сгоревшего дома на Звездинке.