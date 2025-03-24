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В Екатеринбурге беженцев освободят от турналога

В Екатеринбурге планируют ввести льготу на уплату туристического налога для беженцев. Информацию об этом подтвердили в мэрии.

Источник: Коммерсантъ

Соответствующий проект решения был внесен в думу Екатеринбурга. От налога будут освобождены отели и гостиницы, которые выступают в качестве пунктов временного размещения.

Напомним, городская дума Екатеринбурга одобрила введение туристического налога в ноябре 2024 года, он начал действовать с 1 января. В первый год он будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ в день, а затем постепенно вырастет до 5%. При этом в налоговом реестре значатся всего 132 средства размещения, тогда как всего их в городе около 2 тыс.