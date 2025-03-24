В Екатеринбурге беженцев освободят от турналога

Напомним, городская дума Екатеринбурга одобрила введение туристического налога в ноябре 2024 года, он начал действовать с 1 января. В первый год он будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ в день, а затем постепенно вырастет до 5%. При этом в налоговом реестре значатся всего 132 средства размещения, тогда как всего их в городе около 2 тыс.