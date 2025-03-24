Плавучие причалы для Ростова и Азова вернули после зимовки

Плавучие причалы «Дон-1» и «Дон-2» уже спущены на воду после зимнего периода. В ближайшее время их подготовят к работе и установят на места: в Азове — городская набережная, причал № 14, а в Ростове-на-Дону — также на городской набережной, но причал № 18.