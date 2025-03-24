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Плавучие причалы для Ростова и Азова вернули после зимовки

В Ростовской области перезимовавшие причалы для скоростных судов вернутся на свои места. Об этом сообщает Telegram-канал СПК «Дон».

Плавучие причалы «Дон-1» и «Дон-2» уже спущены на воду после зимнего периода. В ближайшее время их подготовят к работе и установят на места: в Азове — городская набережная, причал № 14, а в Ростове-на-Дону — также на городской набережной, но причал № 18.

Ранее СПК «Дон» сообщил о готовности двух судов «Валдай» к новому навигационному сезону. Судна уже расконсервированы и спущены на воду, ожидая прохождения технического освидетельствования. После этого они будут готовы к работе. Расписание и стоимость услуг опубликуют позже.