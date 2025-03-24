В Черном море в 2025 году могут запустить регулярное прибрежное сообщение

В 2024 году в Азово-Черноморском бассейне действовали скоростные пассажирские перевозки, организованные по поручению президента. Направление Сочи — Анапа — Сочи с 9 июня по 24 июля обслуживало судно «Ялта», перевезя более 5 тыс. пассажиров. Линия Новороссийск — Геленджик — Сочи, где работал «Севастополь», с мая по октябрь приняла около 30 тыс. человек. Вопрос о возобновлении навигации в 2025 году обсуждается с участием региональных властей и бизнеса.