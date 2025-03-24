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В Волгограде стартовала речная навигация

С 24 марта шлюзы Волго-Донского судоходного канала готовы к пропуску транзитного флота.

Торжественное открытие навигации 2025 года состоялось 24 марта на Волго-Донском судоходном канале. Первым в плавание отправилось судно «Профессор Рыжов». Буксир-толкач проследодвал в порт Бузан.

«С этого дня шлюзы ВДСК готовы к пропуску транзитного флота», — сообщают в пресс-службе Волгоградской облдумы.

С юбилейным, 75-м сезоном всех присутствующих поздравил заместитель председателя думского комитета по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, развитию потребительского рынка, труду и занятости Дмитрий Калашников.