В Волгограде стартовала речная навигация

Торжественное открытие навигации 2025 года состоялось 24 марта на Волго-Донском судоходном канале. Первым в плавание отправилось судно «Профессор Рыжов». Буксир-толкач проследодвал в порт Бузан.
«С этого дня шлюзы ВДСК готовы к пропуску транзитного флота», — сообщают в пресс-службе Волгоградской облдумы.
С юбилейным, 75-м сезоном всех присутствующих поздравил заместитель председателя думского комитета по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, развитию потребительского рынка, труду и занятости Дмитрий Калашников.