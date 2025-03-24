Минимальные цены на алкоголь повышены в Беларуси

В Беларуси повышаются предельные минимальные цены на алкоголь, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Повышение предельных минимальных цен на алкогольную продукцию регламентирует постановление МАРТ (№ 21 от 13 марта 2025-го). Минимальные цены на алкоголь подрастут в связи с изменением ставок акцизов с 1 января 2025-го, а также ростом материальных затрат.
В частности, размер предельной минимальной отпускной цены на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, который отпускается организациям Беларуси для производства алкоголя, уксуса и слабоалкогольных напитков (с нулевой ставкой акциза), для производства лекарств (без учета акциза), на условиях франко-отправления (без НДС) будет составлять 27,38 белорусского рубля за декалитр безводного спирта.
А предельную минимальную отпускную цену на этиловый спирт ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциз) на условиях франко-отправления (без НДС) подняли до 102,68 белрубля за декалитр безводного спирта.
Еще установлены новые предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепче 28%, которые производятся и (или) реализуются в Беларуси (за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40%). Их отпускная цена составит 7,57 белрубля на условиях франко-отправления (без НДС), а розничная цена — 10,02 белрубля (с НДС).
И определена предельная минимальная отпускная цена на плодовые крепленые марочные вина, улучшенного качества и спецтехнологии. Она составит 4,63 белрубля за 0,7 литра крепостью 18% (без НДС) на условиях франко-отправления.
Постановления вступили в силу после опубликования.
Тем временем экономист пояснила, что будет с долларом после его падения в Беларуси до уровня 2023 года: «Способны приблизить курс белорусского рубля к доллару к трехрублевой отметке».