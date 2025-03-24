Минимальные цены на алкоголь повышены в Беларуси

В частности, размер предельной минимальной отпускной цены на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, который отпускается организациям Беларуси для производства алкоголя, уксуса и слабоалкогольных напитков (с нулевой ставкой акциза), для производства лекарств (без учета акциза), на условиях франко-отправления (без НДС) будет составлять 27,38 белорусского рубля за декалитр безводного спирта.