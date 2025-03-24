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Wildberries ввел бесплатную доставку заказа за два часа в Беларуси

Белорусы смогут получать заказы с Wildberries курьером всего за два часа.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси популярный маркетплейс Wildberries вводит доставку заказов за два часа, пишет officelife.media.

Новый формат доставки заказов с Wildberries в Беларуси будет называться «Курьер экспресс». С его внедрением у белорусских покупателей появится возможность получать товары из пунктов выдачи до двери в течение всего двух часов с момента оформления в приложении.

Пока услуга доступна только для жителей Минска и только через сайт, но уже в ближайшее время ее могут расширить на всю Беларусь.

Отмечается, что, когда заказ поступит на ПВЗ, в личном кабинете клиента «откроется» специальная кнопка вызова курьера. Если нажать кнопку, то курьер доставит заказ бесплатно в течение двух часов с момента вызова или в выбранное время.

Планируется, что новый сервис охватит курьерской доставкой более 260 городов в Беларуси.

А еще белорусские автомобили Belgee появились в продаже на Wildberries.

Тем временем минимальные цены на алкоголь повышены в Беларуси.