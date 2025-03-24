Wildberries ввел бесплатную доставку заказа за два часа в Беларуси

В Беларуси популярный маркетплейс Wildberries вводит доставку заказов за два часа, пишет officelife.media.
Новый формат доставки заказов с Wildberries в Беларуси будет называться «Курьер экспресс». С его внедрением у белорусских покупателей появится возможность получать товары из пунктов выдачи до двери в течение всего двух часов с момента оформления в приложении.
Пока услуга доступна только для жителей Минска и только через сайт, но уже в ближайшее время ее могут расширить на всю Беларусь.
Отмечается, что, когда заказ поступит на ПВЗ, в личном кабинете клиента «откроется» специальная кнопка вызова курьера. Если нажать кнопку, то курьер доставит заказ бесплатно в течение двух часов с момента вызова или в выбранное время.
Планируется, что новый сервис охватит курьерской доставкой более 260 городов в Беларуси.
А еще белорусские автомобили Belgee появились в продаже на Wildberries.
Тем временем минимальные цены на алкоголь повышены в Беларуси.