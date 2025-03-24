Во Франции планируют увеличить темп выпуска истребителей Rafale

В Dassault Aviation в интервью Le Journal du Dimanche уточнили, что пока только «изучают возможность» расширения производства истребителей четвертого поколения до пяти штук в месяц. Генеральный директор компании Эрик Трапье объяснил, что конкретные заказы на выпуск самолетов корпорация не получала, но сейчас специалисты оценивают, достаточно ли производственных мощностей для выпуска до 60 истребителей в год.
«В 2020 году мы поставляли менее одного Rafale в месяц. Сегодня мы поставляем более двух Rafale в месяц и собираемся увеличить темпы. <…> В следующем году мы планируем производить три Rafale каждый месяц, а в 2028—2029 годах — четыре», — приводит RTVI слова Трапье.
Необходимость увеличения выпуска истребителей, способных нести ядерные боезаряды, Трапье объяснил оборонными планами страны, озвученными президентом Франции Эммануэлем Макроном. Представитель корпорации уточнил, что французский лидер анонсировал усиление сил ядерного сдерживания в республике за счет развертывания двух новых воздушных эскадрилий в Люксёй-ле-Бен. На вооружении летчиков будут стоять именно истребители Rafale, которые способны нести на себе воздушный компонент сдерживания. «Поэтому нам нужно больше самолетов», — добавил гендиректор.
Корпорация планирует обеспечить поставки истребителей не только в минобороны Франции, но и продавать самолеты в Индию и Португалию.
В Dassault Aviation понимают, что реализация плана по наращиванию выпуска истребителей во многом зависит от ситуации на международном рынке — авиационное производство могут затормозить введение американских пошлин на сталь и алюминий и ответные меры Евросоюза. По словам Эрика Трапье, торговая война отразится не только на французской и европейской промышленности, но и на предприятиях США, так как рынок глобальный и «ни одна страна не является полностью автономной».
О планах министерства обороны разместить на авиабазе в Люксёй-ле-Бен рядом со Швейцарией и Германией две эскадрильи обновленных истребителей Rafale с ядерными боеголовками к 2035 году президент Эммануэль Макрон заявил 18 марта. В связи с этим правительство увеличит объем оборонных заказов, в том числе на выпуск Rafale. Однако источник из Елисейского дворца уточнил для BFMTV, что финансирование обновления вооружения на базе Лёксей-ле-Бен было запланировано ранее и его не стоит связывать с международными событиями.
Сейчас во Франции ядерное оружие базируется на трех авиабазах: Сен-Дизье, Истр и Авор. К системе ядерного сдерживания аэродром в Люксёй-ле-Бен первоначально собирались подключать к 2032 году.