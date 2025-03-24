Во Франции планируют увеличить темп выпуска истребителей Rafale

О планах министерства обороны разместить на авиабазе в Люксёй-ле-Бен рядом со Швейцарией и Германией две эскадрильи обновленных истребителей Rafale с ядерными боеголовками к 2035 году президент Эммануэль Макрон заявил 18 марта. В связи с этим правительство увеличит объем оборонных заказов, в том числе на выпуск Rafale. Однако источник из Елисейского дворца уточнил для BFMTV, что финансирование обновления вооружения на базе Лёксей-ле-Бен было запланировано ранее и его не стоит связывать с международными событиями.