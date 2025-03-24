В Екатеринбург из Ирана привезли 175 тонн фиников

С начала года по 24 марта в Екатеринбург на склад временного хранения привезли 175 тонн фиников из Ирана. Вместе с ними поступило 67, 4 тонны иранского киви и изюма, а также 10 тонн салата айсберг. Об этом информирует пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.