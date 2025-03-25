На юге Воронежской области приступили к севу яровых культур

В Воронежской области стартовала посевная кампания. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов на совещании у губернатора. К посевной на 5−7 дней раньше обычного приступили в южных районах региона.
По данным правительства, в этом году общая посевная площадь увеличится на 101 тысячу гектаров и составит 2,6 миллиона гектаров.
Озимыми культурами уже заняты 715,5 тысяч гектаров (97,2% от плану сева). Сахарной свёклой планируется засеять 130 тысяч гектаров, из них 23% — семенами отечественной селекции. В прошлом году объем российских семян составлял только 8%.
Аграрии оценили состояние озимых культур. На 24 марта в хорошем состоянии находится 46% площадей озимых культур, в удовлетворительном — 34%, в неудовлетворительном — 20%. Сейчас предприятия по всей области приступили к подкормке озимых культур, чтобы сохранить почвенную влагу. Эти работы провели уже на 550 тысяч гектаров или 77% к плану.