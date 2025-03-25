На юге Воронежской области приступили к севу яровых культур

Аграрии оценили состояние озимых культур. На 24 марта в хорошем состоянии находится 46% площадей озимых культур, в удовлетворительном — 34%, в неудовлетворительном — 20%. Сейчас предприятия по всей области приступили к подкормке озимых культур, чтобы сохранить почвенную влагу. Эти работы провели уже на 550 тысяч гектаров или 77% к плану.