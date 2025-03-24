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Белорусские сайты не будут доступны из-за рубежа до 26 марта

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Белорусские сайты не будут работать за границей до 26 марта, об этом в понедельник сообщил ряд белорусских хостинг-провайдеров.

Источник: БЕЛТА

«В соответствии с распоряжением Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, белорусские хостинг-провайдеры ограничат доступ к виртуальному хостингу из-за пределов страны в период с 19:00 24 марта до 23:59 часов 25 марта 2025 года», — рассказали Sputnik в пресс-службе hoster.by.

Там также объяснили, что эта мера обусловлена необходимостью защиты объектов информационной инфраструктуры и информации, обрабатываемой с их помощью, от возможных угроз.

Данное ограничение в том числе касается и Российской Федерации, добавили в пресс-службе провайдера.

Введение ограничения доступа для интернет-пользователей за пределами Беларуси Sputnik также подтвердили в компании ActiveCloud.

«Люди, находящиеся за границей, не смогут открыть сайты, которые размещаются на услугах белорусских хостинг-провайдеров. Это касается всех порталов, в том числе и сайтов госструктур. Ограничений нет», — подчеркнули в компании.