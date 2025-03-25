Пора смываться

Советник юридической компании NERRA, кандидат юридических наук Лариса Пекарская отметила, что права на участок для реализации инвестпроекта у другого юрлица могут приобретаться в рамках гражданско-правового договора между ООО «Развитие арена» и правообладателем территории, а также вторым способом. Это может быть изъятие участка для государственных нужд, если эта площадка вошла в границы территории, на которой реализуют приоритетный инвестиционный проект. И в первом, и во втором случае стоимость участка будет формироваться на основе отчета об оценке. При этом в случае изъятия территории для госнужд в отчете об оценке рассчитают убытки правообладателя, которые он понесет в результате изъятия, а также упущенную выгоду в размере, определяемом оценщиком. Кроме того, в каждом из этих вариантов оценщик по общему правилу будет использовать разные методы оценки земельного участка: доходный метод — в первом случае, сравнительный — во втором. «Договориться о выкупе земельного участка у правообладателя, который ведет свой бизнес на этом участке и не планировал что-то менять, крайне сложно. Убедить владельца бизнеса удается путем предложения выгодных коммерческих условий сделки, которые при этом укладываются в финансовую модель инвестора», — подчеркнула госпожа Пекарская.