В Волгограде съезд с трассы Р-228 построят до конца 2028 года

Напомним, Волгоградская область — крупный транспортный узел федерального значения. В 2024 году было открыто движение транспорта по новому путепроводу в Советском районе, по 25-километровому участку обхода города, на первом этапе третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. В начале марта 2025 года в Тракторозаводском районе города-героя было запущено движение транспорта по путепроводу на Третьей Продольной.