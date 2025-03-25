В Волгограде съезд с трассы Р-228 построят до конца 2028 года

В областном центре в 2026 году начнется строительство съезда на Третью Продольную магистраль с трассы Р-228. Работы завершатся в 2028 году. Разработка проекта завершится в июне 2025 года, на проект выделено 60 млн рублей.
Работы начнутся в Ворошиловском районе областного центра. Рабочие обновят пересечение Третьей Продольной с ул. Неждановой. Для этого специалисты построят развязку протяженностью более 4 км.
Кроме того, в 2027 году стартует реконструкция 2-го участка Третьей Продольной в границах от пересечения с дорогой Сызрань — Саратов — Волгоград (Р-228) до нового путепровода через ж/д дорогу у Водстроя. В 2029 году планируется завершение ремонтных работ.
Напомним, Волгоградская область — крупный транспортный узел федерального значения. В 2024 году было открыто движение транспорта по новому путепроводу в Советском районе, по 25-километровому участку обхода города, на первом этапе третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. В начале марта 2025 года в Тракторозаводском районе города-героя было запущено движение транспорта по путепроводу на Третьей Продольной.