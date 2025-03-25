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Элитную землю на 1-й Просеке в Самаре вернули в госсобственность

Суд вынес приговор виновному в мошенничестве.

Самарский райсуд вынес приговор экс-директору стройкомпании Дмитрию П. Он отправил его на 8 лет в колонию общего режима за крупное мошенничество.

В 2014 году директор стройкомпании организовал преступную схему, чтобы завладеть участками в границах первой и второй просек в центральной части города. На территориях с выходом к Волги начали строительство 12 гостевых домов под видом комплекса «Дом отдыха».

В 2016 году злоумышленники подделал техническую документацию на строения и зарегистрировали право собственности на наглые объекты, что позволило ему использовать льготное право выкупа земли.

В итоге компания незаконно приобрела три участка площадью почти 4 га, причинив ущерб мэрии на 100 млн рублей. По иску Генпрокуратуры в 2023 году участки были возвращены в госсобственность.