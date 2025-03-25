Гендиректор РКЦ «Прогресс» переходит в Роскосмос

Дмитрий Баранов родился 19 июня 1970 г. в Куйбышеве. В 1994 г. окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности «Ракетостроение». С 1993 г. по 2005 г. работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором ФГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс” (в 2014 г. преобразовано в АО “РКЦ “Прогресс”). С 2005 г. занимал руководящие должности: заместитель генерального директора — главный конструктор изделий, заместитель генерального конструктора по средствам выведения, врио генерального директора.