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Гендиректор РКЦ «Прогресс» переходит в Роскосмос

Генеральный директор самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов переходит в Роскосмос на должность заместителя гендиректора по развитию промышленности.

Как сообщает Телеграм-канал госкорпорации, ее наблюдательный совет согласовал назначение.

Напомним, Дмитрий Баранов возглавлял РКЦ «Прогресс» с 2018 года.

Дмитрий Баранов родился 19 июня 1970 г. в Куйбышеве. В 1994 г. окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности «Ракетостроение». С 1993 г. по 2005 г. работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором ФГУП «ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс” (в 2014 г. преобразовано в АО “РКЦ “Прогресс”). С 2005 г. занимал руководящие должности: заместитель генерального директора — главный конструктор изделий, заместитель генерального конструктора по средствам выведения, врио генерального директора.