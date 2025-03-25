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В Волгограде отремонтируют фонтан возле «Горьковки»

Гидротехническое сооружение, расположенное в сквере им. Василия Симбирцева, напротив главной городской библиотеки, приведут в порядок за 6 млн 806 тысяч рублей.

На портале госзакупок ищут подрядчика, который должен провести ремонт фонтана. Заказчиком выступает МБУ (муниципальное бюджетное учреждение) «Волгоградзеленхоз». Стартовую стоимость контракта оценили в 6 млн 806 тысяч рублей.

Определят исполнителя работ в начале апреля. Выполнить работы он должен в течение месяца с момента подписания документов. Запланированы замена труб, установка фильтровальной системы, обновление чаши, насосов, датчика уровня воды.

Напомним, с 2014 года в Волгоградской области реализовано свыше 2,2 тысячи проектов благоустройства. Среди приоритетных направлений работы региональных властей остается создание комфортной городской среды.