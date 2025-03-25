Нацбанк уменьшил курс доллара, но поднял курс евро на 25 марта

Национальный банк изменил курсы валют на 25 марта 2025 года, вторник. В частности, в продолжение рабочей недели курс доллара уменьшился, а курс евро и курс российского рубля немного подросли.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 25 марта, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1314 белорусского рубля, 1 евро — 3,3976 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6558 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на понедельник, 24 марта, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине. Сильнее при этом изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0028 белрубля, евро прибавил 0,0047 белрубля, а курс российского рубля потяжелел на 0,0061 белрубля.
Между тем Wildberries ввел бесплатную доставку заказа за два часа в Беларуси.