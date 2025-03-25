Дороги жизни. На Урале приведут в порядок 800 км региональных трасс

Большие и малые.
По новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на Среднем Урале отремонтируют 69 объектов, среди которых 27 мостовых переходов через реки и путепроводы. По поручению главы региона дорожники уделяют им особое внимание, так как именно от них зависит транспортная доступность территорий и качество жизни уральцев.
Ежегодно строители приводят в порядок несколько десятков подобных сооружений (на региональных и муниципальных трассах). Это не только крупные путепроводы на ключевых артериях (например, на Серовском тракте), но и маленькие мосты через ручьи и овраги, имеющие важное значение для жителей окрестных населённых пунктов.
Например, на 53-м км автодороги Тавда — Таборы будет отремонтирован мост через реку Куманья, работы на котором начались в 2024 году. А на 19-м и 45-м километрах трасы вскоре стартует ремонт мостовых переходов через ручей Павья и речку Тавья.
В МО Первоуральск приводят в порядок мост через реку Утку. Продолжится ремонт путепровода через реку Бардым в Артинском МО, который также начался в прошлом году. На востоке региона идёт реконструкция моста через реку Тегень. Почти на границе с Пермским краем запланированы работы на мосту через реку Чекмень. Среди обновляемых объектов — мост через Исеть на 36-м км автодороги на территории Каменского МО.
Амбициозные задачи.
Новый нацпроект увеличил также долю дорог, которые должны быть приведены в нормативное состояние к 2030 году. В ближайшие шесть лет на Среднем Урале должны отремонтировать почти 800 км региональных трасс, а также построить свыше 100 км тротуаров.
«В Свердловской области более 30 тысяч км дорог, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Толкачёв. — Губернатор ставит перед нами задачу содержать их в хорошем состоянии, обеспечивая комфортную и безопасную связь населённых пунктов. Национальный проект “Безопасные качественные дороги” стал одним из самых узнаваемых в России и регионе. Новый нацпроект “Инфраструктура для жизни” ставит перед нами ещё более амбициозные задачи».
Особое внимание будет уделяться состоянию опорной сети дорог, то есть трассам, связывающим крупные населённые пункты, промышленные центры и Свердловскую область с соседними регионами.
По словам начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Дениса Чегаева, транспортная система, как и всё дорожное хозяйство, — это обеспечивающая отрасль экономики, от неё зависит работа всех сфер.
Важнейший тренд.
Важнейшим трендом нового нацпроекта стала интеграция дорожного хозяйства в единую систему транспортных потоков. Ярким примером тому является проект «Сухой порт», реализуемый по инициативе губернатора. Чтобы обеспечить рост автотранспортного потока, будет построено и реконструировано сразу несколько дорог. Речь идёт о расширении северного полукольца ЕКАД, строительстве дороги к ТЛЦ Большое Седельниково, ремонтах Серовского тракта и двух участках трассы Серов — Ивдель.
К числу знаковых тенденций относится и растущий общественный запрос на сервисную и пешеходную инфраструктуру. В ближайшие четыре года в регионе планируется построить свыше 90 км тротуаров (на областных дорогах, проходящих через населённые пункты) и свыше 100 км освещения.
Кроме того, взят курс на сжатые сроки выполнения работ. Дорожники будут стараться уложиться в один строительный сезон. Также продолжится внедрение новых технологий. Современное дорожное покрытие максимально устойчиво к растрескиванию из-за низких температур, стойко к деформации и разрушению.