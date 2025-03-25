Дороги жизни. На Урале приведут в порядок 800 км региональных трасс

В МО Первоуральск приводят в порядок мост через реку Утку. Продолжится ремонт путепровода через реку Бардым в Артинском МО, который также начался в прошлом году. На востоке региона идёт реконструкция моста через реку Тегень. Почти на границе с Пермским краем запланированы работы на мосту через реку Чекмень. Среди обновляемых объектов — мост через Исеть на 36-м км автодороги на территории Каменского МО.