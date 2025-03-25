Стали известны недружественные страны, чей бизнес чаще остается в России

«Порядка трети иностранных компаний из так называемых недружественных стран пока остаются в России, а покинули рынок с начала военных действий на Украине 62% компаний по состоянию на конец 2024 года. Реже всего за это время уходил с российского рынка итальянский, бельгийский и швейцарский бизнес», — сообщает издание РБК со ссылкой на данные Kept.