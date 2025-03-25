Стали известны недружественные страны, чей бизнес чаще остается в России

Реже всего рынок России покидают компании из Италии.
Около трети иностранных компаний из недружественных стран остаются в России, тогда как 62% покинули рынок с начала военных действий на Украине. Итальянский, бельгийский и швейцарский бизнес уходили с российского рынка реже всего. Об этом сообщает исследовательская компания Kept.
«Порядка трети иностранных компаний из так называемых недружественных стран пока остаются в России, а покинули рынок с начала военных действий на Украине 62% компаний по состоянию на конец 2024 года. Реже всего за это время уходил с российского рынка итальянский, бельгийский и швейцарский бизнес», — сообщает издание РБК со ссылкой на данные Kept.
Ранее URA.RU сообщало, что в России разрабатывают процесс возвращения зарубежных компаний на отечественный рынок. Для этого может потребоваться разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, сообщил представитель Минфина. Решения будут приниматься на основе позиции профильного ведомства.