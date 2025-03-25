Уходящие из страны иностранные компании заплатили России почти 300 млрд

В государственную казну за прошлый год поступило 283,5 млрд рублей, которые не были учтены в прогнозе. Одной из самых крупных статей доходов стали платежи уходящих с российского рынка компаний, другой — средства от конфискации имущества после коррупционных преступлений. Эти сведения содержатся в докладе Счетной палаты.