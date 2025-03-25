Депутат Миронов призвал ввести Единую социальную карту для пенсионеров

О необходимости ввести Единую социальную карту для пенсионеров заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в беседе с РИА Новости.
«Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома. Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны», — заявил Миронов.
Как отметил политик, в программе СРЗП содержится предложение о введении общероссийской социальной карты, которая даст право на бесплатный проезд и на другие льготы всем пенсионерам и предпенсионерам страны независимо от места их проживания.
Накануне Миронов призвал кабмин вернуть программу детского кешбэка, а также расширить ее путем повышения размера кешбэка в зависимости от числа детей в семье.