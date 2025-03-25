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Растущая цена на челябинские новостройки вышла на новый рекорд

Опубликовано свежее исследование на рынке жилой недвижимости, аналитики оценили динамику средней стоимости квадратного метра в новом жилье.

Источник: РИА "Новости"

Свои выкладки по данному поводу представили специалисты сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ». Как пишет «Коммерсант», опираясь на эти данные, средняя стоимость «квадрата» на рынке первичной недвижимости в Челябинске в феврале 2025 года вышла на новую рекордную высоту — 149,1 тыс. рублей. За месяц показатель вырос на 1,3%, прибавив примерно две тысячи рублей. Если же говорить о полугодовой динамики, то здесь зафиксирован рост в 6%. В сентябре 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска была меньше почти на девять тысяч рублей.

Интересно, что в феврале 2025 года был зафиксирован и рост объемов нового жилья, которое выставляют застройщики на продажу. За месяц этот показатель вырос на 13,1%, достигнув уровня в 351 тыс. квадратных метров.