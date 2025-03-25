Растущая цена на челябинские новостройки вышла на новый рекорд

Свои выкладки по данному поводу представили специалисты сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ». Как пишет «Коммерсант», опираясь на эти данные, средняя стоимость «квадрата» на рынке первичной недвижимости в Челябинске в феврале 2025 года вышла на новую рекордную высоту — 149,1 тыс. рублей. За месяц показатель вырос на 1,3%, прибавив примерно две тысячи рублей. Если же говорить о полугодовой динамики, то здесь зафиксирован рост в 6%. В сентябре 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска была меньше почти на девять тысяч рублей.