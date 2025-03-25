Пенсионеров могут лишать социальных выплат: о каких обязанностях перед государством необходимо помнить

Во-первых, пожилые люди не могут предоставлять ложные данные о трудовом стаже. Это карается государством. Во-вторых, вся актуальная личная информация должна быть на виду. Например, пенсионер не может скрыть данные о переезде в другую страну. От его местожительства зависит получение выплат.