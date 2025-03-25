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Пенсионеров могут лишать социальных выплат: о каких обязанностях перед государством необходимо помнить

Доцент Гиринский: работающие пенсионеры не получают выплаты для неработающих.

Источник: Комсомольская правда

Государство может лишить пенсионера социальной выплаты, даже если пожилой человек относится к данной категории. У каждого есть обязанности перед страной. Пенсионеры тоже обязаны их исполнять, напомнил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, цитирует «Прайм».

Во-первых, пожилые люди не могут предоставлять ложные данные о трудовом стаже. Это карается государством. Во-вторых, вся актуальная личная информация должна быть на виду. Например, пенсионер не может скрыть данные о переезде в другую страну. От его местожительства зависит получение выплат.

«Данное обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех кто получает страховую пенсию», — уточнил Андрей Гиринский.

Он добавил, что пенсионеры должны помнить об отсутствии надбавок для неработающих в случае, если пожилой человек трудоустроен.

Размер социальной пенсии, между тем, сильно увеличат. Индексация пройдет в апреле. Средний размер увеличения выплат — 15%.