Пенсионеров могут лишать социальных выплат: о каких обязанностях перед государством необходимо помнить

Государство может лишить пенсионера социальной выплаты, даже если пожилой человек относится к данной категории. У каждого есть обязанности перед страной. Пенсионеры тоже обязаны их исполнять, напомнил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, цитирует «Прайм».
Во-первых, пожилые люди не могут предоставлять ложные данные о трудовом стаже. Это карается государством. Во-вторых, вся актуальная личная информация должна быть на виду. Например, пенсионер не может скрыть данные о переезде в другую страну. От его местожительства зависит получение выплат.
«Данное обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех кто получает страховую пенсию», — уточнил Андрей Гиринский.
Он добавил, что пенсионеры должны помнить об отсутствии надбавок для неработающих в случае, если пожилой человек трудоустроен.
Размер социальной пенсии, между тем, сильно увеличат. Индексация пройдет в апреле. Средний размер увеличения выплат — 15%.