Участники СВО получили возможность полного списания долгов по кредитам

Военнослужащие, заключившие контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации после 1 декабря 2024 года для участия в специальной военной операции, а также их супруги получили право на полное погашение кредитных обязательств. Об этом сообщил юрист Давид Адамс в разговоре с РИА Новости.
«В 2025 году возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации после 1 декабря 2024 года», — рассказал Адамс.
По словам юриста, подобная мера — часть государственной программы поддержки военнослужащих, которые выполняют задачи в зонах повышенного риска. Помимо аннулирования долгов, предусмотрены правовые гарантии для их семей: вводится механизм, ограничивающий возможность банков требовать погашения задолженностей.
Эксперт также уточнил, что для участия в программе военнослужащим требуется предоставить документы, подтверждающие их статус, а также доказательства наличия задолженности, соответствующей установленным критериям списания.
Однако, как отметил Адамс, аннулированию подлежат не все виды долговых обязательств, а лишь те, которые соответствуют условиям программы.
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