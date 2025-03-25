Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники СВО получили возможность полного списания долгов по кредитам

Юрист Адамс рассказал о нововведениях для участников СВО по кредитам.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие, заключившие контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации после 1 декабря 2024 года для участия в специальной военной операции, а также их супруги получили право на полное погашение кредитных обязательств. Об этом сообщил юрист Давид Адамс в разговоре с РИА Новости.

«В 2025 году возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации после 1 декабря 2024 года», — рассказал Адамс.

По словам юриста, подобная мера — часть государственной программы поддержки военнослужащих, которые выполняют задачи в зонах повышенного риска. Помимо аннулирования долгов, предусмотрены правовые гарантии для их семей: вводится механизм, ограничивающий возможность банков требовать погашения задолженностей.

Эксперт также уточнил, что для участия в программе военнослужащим требуется предоставить документы, подтверждающие их статус, а также доказательства наличия задолженности, соответствующей установленным критериям списания.

Однако, как отметил Адамс, аннулированию подлежат не все виды долговых обязательств, а лишь те, которые соответствуют условиям программы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать поддержку участникам СВО при открытии бизнеса.