Участники СВО получили возможность полного списания долгов по кредитам

Военнослужащие, заключившие контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации после 1 декабря 2024 года для участия в специальной военной операции, а также их супруги получили право на полное погашение кредитных обязательств. Об этом сообщил юрист Давид Адамс в разговоре с РИА Новости.