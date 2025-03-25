Региональный минтранс ищет перевозчика по маршруту Хабаровск — Мирное

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края начало прием заявок на участие в конкурсе на право получить свидетельство для осуществления пассажирских перевозок по маршруту № 132 — из краевой столицы в село Мирное, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Перевозчик, который выиграет конкурс, должен выйти на линию не позднее 2 июня этого года. Предприятие, которое будет возить пассажиров, должно иметь минимум три автобуса — два на маршруте и один резервный. Свидетельство на перевозки победитель получит на семь лет, уточнили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Также там добавили, что на конкурсе будут учитываться опыт предприятия, возраст автобусов, количество ДТП с автопарком, а также наличие кондиционеров и навигационной системы ГЛОНАСС.