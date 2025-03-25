Региональный минтранс ищет перевозчика по маршруту Хабаровск — Мирное

Перевозчик, который выиграет конкурс, должен выйти на линию не позднее 2 июня этого года. Предприятие, которое будет возить пассажиров, должно иметь минимум три автобуса — два на маршруте и один резервный. Свидетельство на перевозки победитель получит на семь лет, уточнили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.