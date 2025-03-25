Как кризис на рынке повлияет на стоимость авто

— У кого-то проснулась надежда купить в России новую японскую или корейскую машину по старым ценам. Но это иллюзия. Во-первых, цены на авто выросли во всем мире. Во-вторых, представители ушедших брендов говорят о возможности возвращения только после полной отмены санкций в отношении России. Мы понимаем, что это произойдет не скоро. Поэтому и проекты возвращения находятся в глубокой консервации. И даже многие третьи страны из-за санкций опасаются заходить на российский рынок. Например, индийский автопром, который сейчас по темпам роста обогнал японский и занимает третье место в мире с объемом производства 5 млн машин в год, так и не пришел к нам. Также, как и в большинстве «недружелюбных» стран, там опасаются мировой реакции на партнерство с Россией.