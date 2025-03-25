Как кризис на рынке повлияет на стоимость авто

По словам главы РОАД Алексея Подщеколдина, купить автомобиль сейчас можно со скидкой 100−200 тысяч рублей.
Рынок автомобилей в России на пороге кризиса. Сейчас автодилеры и производители машин пытаются привлечь покупателей большими скидками, но следующие партии автомобилей будут стоить дороже. О том, что происходит на авторынке сегодня и о возвращении западных иномарок в интервью URA.RU рассказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
Продажное падение.
— Автодилеры заявили, что спрос на новые машины в России снижается. Давно начался спад?
Позволить себе авто стоимостью два-три миллиона рублей и больше за наличные могут пять процентов россиянФото: Сергей Русанов © URA.RU.
— Он нарастает с четвертого квартала 2024 года. В феврале 2025 года россияне купили около 78 тысяч новых автомобилей. Это на четверть меньше, чем в феврале прошлого года. От 40% до 50% просела торговля грузовиками. Падение в таком объеме мы считаем обрушением.
Последний раз с таким спадом мы сталкивались в 2022 году, когда многие западные бренды ушли из России на волне начала спецоперации и санкций. В тот год в РФ купили всего 600 тысяч машин, на миллион меньше, чем в среднем за последнее десятилетие. В 2023 и 2024 годах продажи вернулись к прежним показателям — 1,6 млн авто в год. А сейчас авторынок может уйти в глубокий кризис, если не принять меры на государственном уровне.
— В чем причина обрушения продаж?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак вырастут цены на автомобили в России в 2025 году.
— В общей экономической ситуации, финансовой политике страны и накопленных кризисных эффектах. Во всем мире люди покупают автомобили, жилье и крупную бытовую технику в кредит. А у нас из-за рекордно высокой ставки Центробанка автокредиты недоступны. Никто не хочет брать у банка деньги под 30%. Стоимость лизинга тоже огромная. Это фактически шлагбаум для обновления автопарка.
Позволить себе авто стоимостью два-три миллиона рублей и больше за наличные могут 5% россиян. У большинства людей зарплата средняя — 70−80 тысяч рублей. А так как выросли цены вообще на все, то покупательская способность населения сократилась в разы и большие покупки — не в приоритете.
Сегодня в России можно купить автомобили более 100 брендов на новом и вторичном рынках, рассказал руководитель РОАД Алексей ПодщеколдинФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
Мы на днях написали письмо в правительство России о кризисном состоянии автомобильной отрасли и угрозах, которые этот кризис несет российской экономике в целом. Предприятия по сборке и ремонту авто на волне снижения спроса переходят на трех- и четырехдневную рабочую неделю. Площадки для хранения авто затоварены. Если мы не досчитаемся 25% авторынка, то это будет минус 5 трлн рублей выручки 20 трлн от рынка автомобилей и запчастей. Значит, в бюджете страны будет минус 1 трлн налогов. От этого пострадают все сферы экономики, пенсии и социальные выплаты.
— Есть мнение, что падение спроса случилось на фоне слухов о возвращении в Россию европейских, корейских и японских марок. Они вернутся в ближайшее время?
После 2022 года из России ушли 45 марок «недружественных стран», а на российский рынок хлынули китайские машиныФото: Наталья Чернохатова © URA.RU.
— У кого-то проснулась надежда купить в России новую японскую или корейскую машину по старым ценам. Но это иллюзия. Во-первых, цены на авто выросли во всем мире. Во-вторых, представители ушедших брендов говорят о возможности возвращения только после полной отмены санкций в отношении России. Мы понимаем, что это произойдет не скоро. Поэтому и проекты возвращения находятся в глубокой консервации. И даже многие третьи страны из-за санкций опасаются заходить на российский рынок. Например, индийский автопром, который сейчас по темпам роста обогнал японский и занимает третье место в мире с объемом производства 5 млн машин в год, так и не пришел к нам. Также, как и в большинстве «недружелюбных» стран, там опасаются мировой реакции на партнерство с Россией.
В цене не только ставка.
— Цены на импортные авто в России рекордно высокие. Что на них влияет, кроме ставки Центробанка?
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— Дилеров или отдельных производителей часто обвиняют в том, что они безбожно поднимают цены. На самом деле, мы не раз давали структуру того, где и какая копеечка добавляется к итоговой цене.
Сегодня 40% стоимости иномарки — это государственное регулирование, включая таможенный сбор, таможенную пошлину, 20-процентный НДС, акциз и утилизационный сбор. Утильсбор отмечу особо, потому что он принят в 2024 году, и теперь ежегодно индексируется. В цене небольшой машины с двигателем до 2.0 л утильсбор составляет почти 700 тысяч рублей.
Не забывайте про рост цен, в том числе на материалы и комплектующие, подорожание логистики. Доставка иномарок в Россию сейчас идет более длинными маршрутами и по более высоким расценкам.
Авто из Китая стоимостью 900 тысяч рублей дорожает до 2,6 млн рублей, доехав в РоссиюФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Если исходная цена китайской машины 900 тысяч рублей, то по дороге в Россию она подорожает до 2,6 млн рублей. К исходной цене, добавятся госрегулирование — 40%, транспортировка в Россию — 14%, маржа дистрибьютора и дилера — 6% и 5%.
Средняя цена машины на российском рынке в 2024 году составила 3,35 млн рублей. Это на 46% больше, чем в 2022 году — 2,29 млн рублей. И на 14% больше, чем в 2023-м — 2,92 млн рублей. В досанкционном 2021 году автомобиль в среднем стоил 1,99 млн рублей.
— В начале марта несколько иностранных автокомпаний объявили о скидках в 100−200 тысяч рублей на свои модели. Можно ли ждать снижения цен на машины других брендов на фоне падения продаж?
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— Дисконт продиктован безысходностью производителей и поставщиков, потому что склады переполнены. Один автомобиль приносит как минимум 2,5% убытка в месяц, пока стоит на экспозиции. А наценка на автомобили — 5−6%, это можно увидеть в большинстве договоров. То есть буквально за два месяца хранения прибыль у дилера исчезает. Сегодняшние акции — попытка продать в ноль или понести минимальные убытки.
Для покупателей это — возможность сэкономить. Но не думаю, что скидки станут массовым явлением и продержатся долго. Завоз новых машин сейчас приостановится — китайские производители уже увидели падение продаж и сократили поставки. И, насколько мне известно, больше, чем наполовину по сравнению с прошлым годом. Значит, будет коррекция рынка. Когда автомобили 2023−2024 годов распродадут, следующие партии привезут в Россию по более высоким ценам.
— С 1 апреля 2024 года в России ужесточили правила растаможки машин из стран Евразийского экономического союза. Как это изменило ценники и спрос?
До 2023 года параллельный импорт был около 10%, сейчас — 7%Фото: Анна Майорова © URA.RU.
— Да, с 2022 по 2023 годы была возможность немного сэкономить на покупке машины из ЕАЭС, если ввозить ее через Киргизию, Армению или Казахстан. Законодательство этих стран позволяло так делать. После изменения правил растаможки смысл в параллельном импорте почти пропал, и автомобили из ЕАЭС повезли напрямую. К стоимости это прибавило в среднем, до двух-трех тысяч долларов или 200−300 тысяч рублей. Но цены по факту выросли сильнее, на них влияли и другие причины.
Автомобилей из ЕАЭС завозят все меньше. До 2023 года параллельный импорт был около 10%, сейчас — 7%. Это примерно 100 тысяч машин в год, в основном — дорогой премиум. В этом году их количество снизится еще больше, потому что стоимость вырастет еще больше.
К иномаркам накопили вопросы.
— Западные иномарки продолжают ездить по российским дорогам. Как обстоят дела с их обслуживанием?
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— Есть автомобили, которые более двух и трех лет не обслуживались, не обновляли ПО. Их достаточно много. Но в то же время, многие автодилеры оказывают услуги владельцам таких машин, не желая терять клиентов. Запчасти и расходники приходится завозить по альтернативным каналам. Это делать сложнее, дороже и дольше, но других вариантов пока нет.
— Как сегодня поделен российский авторынок между западными, китайскими и российскими производителями авто?
Из 60 китайских брендов, которые пришли в Россию, спросом пользуются четыреФото: Максим Кимерлинг © URA.RU.
— До начала СВО рынок в России делили российские и западные производители. Буквально несколько брендов были из Китая. После 2022 года ушли 45 марок «недружественных стран», а на российский рынок хлынули китайские машины.
Сегодня в России можно купить автомобили более 100 брендов на новом и вторичном рынках: примерно 60% — китайские, около 30% — российские и 5−6% — официально ушедшие из России, которые продолжают к нам завозить. Эта пропорция сохранится и в 2025 году.
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Китайские производители занимают ведущую долю не только на российском авторынке. Они делают каждую третью машину в мире. Их автопром производит 30 млн автомобилей в год. Этого количества хватает для КНР, Америки, Азии, Европы и России.
При этом, второй по объему в мире авторынок США в 10 раз больше российского. Если в России ежегодно продаем 1,6−1,7 млн машин, то в Америке — 16 млн. И там гораздо строже регулируют законодательство для входа автодилеров в страну: у них всего 45 автобрендов из разных стран. Наш рынок не может этим похвастаться. Поэтому мы в ассоциации предлагаем принять закон для защиты от компаний-однодневок.
— В чем его суть?
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— В России нет закона, который регулирует приход и уход бренда производителя. А он нужен. На авторынках развитых стран за приход или уход надо заплатить. Цивилизованный путь построения бизнеса — когда каждый производитель несет ответственность перед покупателем. Если продал машину, будь добр поставлять запчасти для нее в течение 10 лет. Или выплачивай компенсацию.
Проиллюстрирую ситуацию на примере китайских брендов. Из тех 60 компаний, которые пришли в Россию за последние годы, спросом пользуются четыре: Changan, Chery, Geely и Haval. Они пришли с серьезными намерениями, построили у нас сборочные линии и сервисные центры, обеспечили запчасти. Это дорогостоящие проекты, которые себя окупают. Сборка есть в Калининграде, Калуге, Липецке, Тульской и Московской областях.
Десятки других китайских марок не производятся у нас, а ввозятся из КНР. И спрос на них в РФ невысокий. Если компания не может содержать сеть сервисных центров в России и быстро по гарантии обеспечить клиента запчастями и сделать ремонт, то доверяют ей немногие. В 2025 году мы увидим, что таких китайских брендов у нас станет еще меньше.