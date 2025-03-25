Эксперт раскрыл, какие китайские марки авто уйдут из России

С российского рынка уйдут китайские автобренды малоизвестных производителей.
Десятки китайских брендов покинут российский рынок в 2025 году. Как рассказал в интервью URA.RU глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, это будут автомобили малоизвестных производителей, которые за три года не наладили продажи в России.
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«Десятки китайских марок собираются не в России, а ввозятся из КНР. И спрос на них у нас невысокий. Ведь если компания не может содержать сеть сервисных центров в РФ и быстро по гарантии предоставить запчасти и ремонт, то доверяют ей немногие. В 2025 году мы увидим, что китайских брендов у нас станет еще меньше», — рассказал эксперт.
В то же время, среди китайских производителей есть те, кто пришел на российский авторынок с серьезными намерениями, уточняет глава РОАД. Они построили у нас сборочные линии и сервисные центры, обеспечили доступ к запчастям. Это дорогостоящие проекты, которые себя окупают. Среди них такие автобренды, как Changan, Chery, Geely, Haval. Китайские производители в принципе занимают ведущую долю не только на российском авторынке. Они делают каждую третью машину в мире. Их автопром производит 30 млн автомобилей в год. Этого количества хватает для КНР, Америки, Азии, Европы и России.
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Сегодня в России можно купить автомобили более 100 брендов на новом и вторичном рынках: примерно 60% — китайские, около 30% — российские и 5−6% — официально ушедшие из России, которые продолжают к нам завозить, хоть и по более высоким ценам. Эта пропорция сохранится и в 2025 году, считает эксперт.