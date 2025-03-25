Эксперт раскрыл, какие китайские марки авто уйдут из России

В то же время, среди китайских производителей есть те, кто пришел на российский авторынок с серьезными намерениями, уточняет глава РОАД. Они построили у нас сборочные линии и сервисные центры, обеспечили доступ к запчастям. Это дорогостоящие проекты, которые себя окупают. Среди них такие автобренды, как Changan, Chery, Geely, Haval. Китайские производители в принципе занимают ведущую долю не только на российском авторынке. Они делают каждую третью машину в мире. Их автопром производит 30 млн автомобилей в год. Этого количества хватает для КНР, Америки, Азии, Европы и России.