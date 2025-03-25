Работа за «спасибо» не понравилась строителям из Красноярска

Перед 248 сотрудниками строительной фирмы ООО «Аркстоун» погашена задолженность по зарплате за первые два месяца года в размере 24,1 млн рублей после прокурорской проверки.
В прошлом году прокуратура также занималась восстановлением трудовых прав 775 сотрудников этой фирмы, которые не получили зарплату за сентябрь. Тогда долг превысил 37,6 млн рублей. Причиной задержки выплаты зарплаты руководство назвало неоплаченную дебиторскую задолженность. Прокуратура привлекла директора к административной ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы.
Однако в новом году нарушения повторились. Прокуратура внесла руководителю фирмы представление и повторно возбудила административное дело, сообщается в ведомстве. Директору теперь грозит дисквалификация.
После вмешательства надзорного ведомства задолженность была оперативно погашена.