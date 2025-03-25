Работа за «спасибо» не понравилась строителям из Красноярска

В прошлом году прокуратура также занималась восстановлением трудовых прав 775 сотрудников этой фирмы, которые не получили зарплату за сентябрь. Тогда долг превысил 37,6 млн рублей. Причиной задержки выплаты зарплаты руководство назвало неоплаченную дебиторскую задолженность. Прокуратура привлекла директора к административной ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы.