The Economist: Россия получит от США доступ к технологиям после снятия санкций

«Если США снимут санкции, вероятно, Европа сохранит собственные. Некоторые геополитические эксперты полагают, что это не имеет большого значения. По их словам, доступ к американским технологиям, валюте и платежным сетям — это то, чего на самом деле хочет Россия», — пишет журнал со ссылкой на геополитических экспертов.