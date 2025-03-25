Нелегальные духи стоимостью более 1 млн рублей арестовали в одном из магазинов Красноярска

Информация о продаже немаркированной парфюмерии иностранного производства известных брендов поступила в Управление Роспотребнадзора. В ходе выездного обследования нарушение подтвердилось, что послужило основанием для проведения контрольной закупки. В рейде также участвовали сотрудники таможни.
В результате на партию нелегальной парфюмерии общей стоимостью 1 008 351 рублей наложили арест, а в отношении ИП Ермакова Д. А. возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ «Продажа товаров без маркировки». Предпринимателю грозит штраф с конфискацией товара. Решение о наказании примет суд.
Напомним, в России запрещена реализация духов и туалетной воды без маркировки DataMatrix-кодом. Она является гарантией безопасности и качества товаров, а также позволяет потребителю отследить путь продукции от производителя до прилавка магазина.