Латвия вошла в пятерку крупнейших покупателей российской водки

Латвия в 2024 году вошла в топ-5 крупнейших импортеров российской водки, сместив Германию с пятой позиции. Об следует из данных национальных статслужб и платформы ООН Comtrade, которые проанализировали РИА Новости.
При этом Казахстан сохранил лидерство среди покупателей российского алкоголя, увеличив закупки на 4% до $32 млн в 2024 году. Китай, занявший второе место, сократил импорт на 29%, доведя его объем до $1,5 млн.
Турция, занявшая третью строчку в списке крупнейших экспортеров водки, сократила импорт российского алкоголя в три раза (до $436,5 тыс.). Южная Корея на четвертом месте также продемонстрировала резкое падение закупок — в 2 раза (до $222 тыс.).
Пятую позицию заняла Латвия, которая благодаря 100% росту импорта смогла войти в топ-5, обойдя Германию. Прибалтийская страна показала объемы закупок, сравнимые с другими участниками рейтинга.
Уточняется, что в 2024 году общий экспорт российской водки снизился на 3% по сравнению с предыдущим периодом, составив $34,6 млн.
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