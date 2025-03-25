50 участников СВО трудоустроены в Примтеплоэнерго

Как отметил генеральный директор предприятия Вячеслав Бабич, в настоящее время на предприятии работают 50 участников СВО, которые в основном задействованы в Дальнегорском, Михайловском и Спасском филиалах. Восемь сотрудников Примтеплоэнерго после ухода на СВО вернулись к своей профессиональной деятельности.