50 участников СВО трудоустроены в Примтеплоэнерго

Такие сотрудники в течение года получают ежемесячную доплату к основной заработной плате в размере 30 тысяч рублей, которую обеспечивает краевой бюджет, отмечает пресс-служба регионального кабмина.
Как отметил генеральный директор предприятия Вячеслав Бабич, в настоящее время на предприятии работают 50 участников СВО, которые в основном задействованы в Дальнегорском, Михайловском и Спасском филиалах. Восемь сотрудников Примтеплоэнерго после ухода на СВО вернулись к своей профессиональной деятельности.
«Мы гордимся тем, что наши коллеги, проявившие мужество и отвагу, возвращаются к мирной жизни и продолжают вносить свой вклад в развитие предприятия. Многие ветераны СВО имеют боевые награды. Вернувшиеся с СВО коллеги быстро включились в рабочий процесс, с высокой ответственностью и профессионализмом выполняя работу», — рассказал генеральный директор Примтеплоэнерго.
По его словам, на предприятии также предусмотрена возможность переобучения и повышения квалификации для рабочих специалистов, что позволяет бывшим военнослужащим приобрести новые навыки и компетенции, необходимые для работы в сфере теплоснабжения.