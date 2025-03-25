Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

50 участников СВО трудоустроены в Примтеплоэнерго

50 ветеранов специальной военной операции трудоустроены в «Примтеплоэнерго» после возвращения со службы на СВО.

Источник: AP 2024

Такие сотрудники в течение года получают ежемесячную доплату к основной заработной плате в размере 30 тысяч рублей, которую обеспечивает краевой бюджет, отмечает пресс-служба регионального кабмина.

Как отметил генеральный директор предприятия Вячеслав Бабич, в настоящее время на предприятии работают 50 участников СВО, которые в основном задействованы в Дальнегорском, Михайловском и Спасском филиалах. Восемь сотрудников Примтеплоэнерго после ухода на СВО вернулись к своей профессиональной деятельности.

«Мы гордимся тем, что наши коллеги, проявившие мужество и отвагу, возвращаются к мирной жизни и продолжают вносить свой вклад в развитие предприятия. Многие ветераны СВО имеют боевые награды. Вернувшиеся с СВО коллеги быстро включились в рабочий процесс, с высокой ответственностью и профессионализмом выполняя работу», — рассказал генеральный директор Примтеплоэнерго.

По его словам, на предприятии также предусмотрена возможность переобучения и повышения квалификации для рабочих специалистов, что позволяет бывшим военнослужащим приобрести новые навыки и компетенции, необходимые для работы в сфере теплоснабжения.