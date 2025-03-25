Темпы строительства в Красноярском крае снизились на 8,7% за год

Об этом свидетельствует рейтинг по вводу жилья, опубликованный специалистами «РИА Новости», в котором регион занимает 63-е место из 89.
Согласно данным аналитиков, в 2024 году в крае было введено в эксплуатацию 1,489 миллиона квадратных метров жилья, что составляет всего 0,53 квадратного метра на душу населения. Удельный вес Красноярского края в общем объеме введенного жилья по стране составил 1,4%.
Сравнительный анализ показывает, что большинство регионов Сибири продемонстрировали лучшие результаты по вводу жилья на душу населения. Тем не менее, в некоторых областях темпы строительства также снизились: в Новосибирской области снижение составило 12,8%, в Алтайском крае — 7,4%, а в Хакасии — 2,2%. В то же время Иркутская область показала рост на 7,7%, а Кемеровская — 3,2%. Омская область стала лидером с самым высоким приростом, увеличив объем ввода жилья на 17%.
В целом положительная динамика строительства наблюдается в 47 российских регионах, тогда как в 37 регионах фиксируется снижение.
Прогнозы на 2025 год неутешительны для Красноярского края: ожидается дальнейшее сокращение темпов ввода жилья.