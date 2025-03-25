Темпы строительства в Красноярском крае снизились на 8,7% за год

Сравнительный анализ показывает, что большинство регионов Сибири продемонстрировали лучшие результаты по вводу жилья на душу населения. Тем не менее, в некоторых областях темпы строительства также снизились: в Новосибирской области снижение составило 12,8%, в Алтайском крае — 7,4%, а в Хакасии — 2,2%. В то же время Иркутская область показала рост на 7,7%, а Кемеровская — 3,2%. Омская область стала лидером с самым высоким приростом, увеличив объем ввода жилья на 17%.