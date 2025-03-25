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Еще 4 ветхих дома изымут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде изымут еще четыре ветхих дома. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Отмечается, что будут изъяты и снесены дом № 17 (литера А) по улице Дальней и № 24 (литеры Б, Б1) по улице Костина. Дома № 14 по улице Азовской, расположенный в историческом квартале телефонного завода товарищества «Сименс и Гальске», и № 10 по улице Студеной (усадьба Щелокова) признаны аварийным и подлежащими реконструкции.

Ранее сообщалось, что несколько аварийных домов в Нижегородском районе областного центра планируется расселить в период с 2025 по 2027 год. Также стало известно, что на 2025 год запланирован демонтаж более 20 аварийных многоквартирных домов.