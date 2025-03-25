Дом с ветхими коммуникациями повторно затопило кипятком после вмешательства прокуратуры Владивостока

Тем временем жильцы дома № 70 по улице Адмирала Кузнецова пытаются добиться ремонта крыши, которая протекает при каждом существенном дожде. Заявку на ремонт оформили в августе 2024 года, пообещав починить всё в течение недели, но по состоянию на 24 марта 2025 года, когда жильцы напомнили о проблеме в чат мэрии снова, никаких ремонтных работ выполнено не было. А новый сезон дождей уже на подходе.