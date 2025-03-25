Дом с ветхими коммуникациями повторно затопило кипятком после вмешательства прокуратуры Владивостока

Утром 18 марта лопнула труба горячего водоснабжения на чердаке дома, квартиры пятого этажа залило, жильцам причинён материальный ущерб. Сегодня утром, 25 марта, произошёл очередной порыв, о чём жильцы пишут в социальных сетях, в том числе в telegram-чат главы города. Хозяева одной из квартир ещё не восстановили натяжные потолки, разрушенные после ЧП 18 марта, а квартиру залило кипятком опять.
Тем временем жильцы дома № 70 по улице Адмирала Кузнецова пытаются добиться ремонта крыши, которая протекает при каждом существенном дожде. Заявку на ремонт оформили в августе 2024 года, пообещав починить всё в течение недели, но по состоянию на 24 марта 2025 года, когда жильцы напомнили о проблеме в чат мэрии снова, никаких ремонтных работ выполнено не было. А новый сезон дождей уже на подходе.
Очередной ответ МЦУ Владивостока гласит, что ремонт крыши дома № 70 по ул. Адмирала Кузнецова внесён в план работ на период 2032 — 3024 годов. Однако Управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока на основании предоставленных управляющими компаниями данных 10.03.2025 направило в адрес Фонда капитального ремонта Приморского края предложения о переносе сроков капремонта на более ранние периоды, в том числе предложение о переносе сроков капремонта крыши дома № 70 по улице Адмирала Кузнецова на 2026 год. Утверждается, что 24 марта специалист управляющей компании уже осмотрел выход на кровлю, ремонт проведут до 30 апреля.