Несмотря на блокировку, узбекистанцы продолжают заказывать товары на Temu

Несмотря на всё это, узбекистанцы не отказываются от онлайн-шопинга на Temu. Многие продолжают делать покупки, и часть этих заказов уже в пути. Более того, некоторые пользователи делятся слухами, что после 11 апреля блокировка может быть снята. Якобы такая информация распространяется в пунктах выдачи товаров. Однако официальных подтверждений этой информации на данный момент нет.