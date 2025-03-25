Несмотря на блокировку, узбекистанцы продолжают заказывать товары на Temu

Несмотря на ограничения, многие продолжают оформлять заказы, делясь в соцсетях своими историями и лайфхаками.
Теперь, чтобы совершить покупку на Temu, пользователям приходится включать VPN, а для оплаты подходят только международные карты Visa и Mastercard. Это создало некоторые неудобства, но не остановило поток заказов.
Один из главных вопросов, волнующих пользователей: доходят ли посылки? Судя по отзывам, после 20 марта товары продолжают поступать в Узбекистан. Правда, если раньше доставка осуществлялась курьерами напрямую до двери, то теперь за посылками нужно идти на почту — оттуда звонят клиентам и просят забрать заказы самостоятельно.
Блокировка, по всей видимости, пока повлияла лишь на сроки доставки. По словам пользователей, товары стали дольше задерживаться на таможне. Кроме того, появились трудности с отслеживанием посылок — трек-номера могут не обновляться в системе.
Несмотря на всё это, узбекистанцы не отказываются от онлайн-шопинга на Temu. Многие продолжают делать покупки, и часть этих заказов уже в пути. Более того, некоторые пользователи делятся слухами, что после 11 апреля блокировка может быть снята. Якобы такая информация распространяется в пунктах выдачи товаров. Однако официальных подтверждений этой информации на данный момент нет.
Похоже, любовь узбекистанцев к выгодным покупкам оказалась сильнее любых технических барьеров.