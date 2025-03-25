Чистая прибыль пермского аэропорта за 2024 год превысила 1 млрд рублей

Чистая прибыль пермского аэропорта уже второй год подряд превышает 1 миллиард рублей. Об этом пишет «Ъ-Прикамье».
АО «Международный аэропорт Пермь» опубликовало свою финансовую отчетность за прошлый год. Согласно данным, выручка компании составила более 2,823 миллиарда рублей, а прибыль от продаж — 1,265 миллиарда рублей.
В 2023 году эти цифры были немного ниже — 2,649 миллиарда и 1,263 миллиарда рублей соответственно. В прошлом году чистая прибыль аэропорта впервые превысила 1 миллиард рублей, достигнув 1,054 миллиарда.