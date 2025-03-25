Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума за шесть лет

В феврале 2025 года Китай значительно увеличил экспорт сельхозпродукции в Россию. Так, поставки яблок достигли максимального уровня за последние шесть лет, а объемы ввоза клубники, тропических фруктов, помидоров и перцев установили абсолютные рекорды. Об этом свидетельствуют данные китайской статистики, проанализированные РИА Новости.