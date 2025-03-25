Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума за шесть лет

В феврале 2025 года Китай значительно увеличил экспорт сельхозпродукции в Россию. Так, поставки яблок достигли максимального уровня за последние шесть лет, а объемы ввоза клубники, тропических фруктов, помидоров и перцев установили абсолютные рекорды. Об этом свидетельствуют данные китайской статистики, проанализированные РИА Новости.
В феврале 2024 года закупки китайских яблок в России достигли рекордного уровня с начала 2019 года, составив $8,2 млн. Месячный рост поставок составил 60%, а в годовом выражении увеличение достигло 70%.
При этом февральские поставки китайской клубники и земляники в РФ обновили многолетний максимум ($1,75 млн — наивысший показатель с мая 2022 года), демонстрируя рост в 3,3 раза по сравнению с январем 2025 года.
Параллельно зафиксирован исторический пик импорта тропических фруктов ($2,7 млн — рекорд с июня 2024 года) с месячным приростом в 1,7 раза и годовым увеличением на 35%.
Ранее KP.RU писал, что в 2024 году Латвия вошла в топ-5 крупнейших импортеров российской водки, заняв место Германии.