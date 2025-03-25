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В одной из деревень Пермского края построят второй логистический центр

Общий объем инвестиций в проект составит 543 миллионов рублей.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В деревне Паздерино, расположенной в Пермском районе, будет построен новый логистический центр. Компания «Прайм-Логистик» планирует возвести складской комплекс с необходимой инфраструктурой. Проект получил статус приоритетного инвестиционного. Об этом сообщил пресс-служба правительства Пермского края.

Компания «Прайм-Логистик» намерена построить складской комплекс с инфраструктурой в деревне Паздерино. Для реализации проекта инвестору предоставят землю на льготных условиях в рамках поддержки региона. Проект предполагает использование земельного участка площадью 2,5 гектаров, расположенного на Восточном обходе Перми.

Общий объем инвестиций в проект составит 543 миллионов рублей. В дополнение к складу планируется возвести административно-офисную часть, паркинг и столовую на 300 мест. Завершение строительства намечено на 2027 год.