Ипотечный рынок Хабаровского края в минувшем году сократился на треть

Минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования должен и вступивший в силу с 2025 года ипотечный стандарт. В документе прописано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, возможных комиссий и других параметров, а также какие сведения он обязан раскрыть заемщику. Например, банкам рекомендовано заключать ипотечные договоры на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% от реальной стоимости приобретаемого жилья.