Ипотечный рынок Хабаровского края в минувшем году сократился на треть

Всего за год банки выдали жителям региона более 14 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 60 млрд рублей. Основная причина замедления кредитования — завершение с июля 2024 года ряда программ льготной ипотеки, сообщили ИА АmurMedia в пресс-службе Отделения банка России по Хабаровскому краю.
«Еще одной причиной замедления стали меры Банка России по охлаждению рынка и снижению рисков в ипотечном кредитовании. Они были направлены на уменьшение доли кредитов, выдаваемых закредитованным заемщикам, а также кредитов с низким первоначальным взносом. В 2023 и 2024 годах регулятор с помощью макропруденциальных надбавок повышал требования к капиталу банков по наиболее рискованным ипотечным кредитам, что позволило значительно снизить их выдачи», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.
Минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования должен и вступивший в силу с 2025 года ипотечный стандарт. В документе прописано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, возможных комиссий и других параметров, а также какие сведения он обязан раскрыть заемщику. Например, банкам рекомендовано заключать ипотечные договоры на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% от реальной стоимости приобретаемого жилья.