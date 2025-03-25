«Самолетов уже сейчас не хватает». Когда россияне начнут летать на отечественных МС-21

Он считает, что «серийное производство самолета уже ведется». По имеющимся данным, уточнил Гусаров, на заводе в Иркутске почти готово уже 13 серийных самолетов, но их не передадут в авиакомпании, так как они не укомплектованы теми системами и компонентами, которые еще не прошли необходимые испытания. Как только эти агрегаты получат документацию о соответствии требованиям безопасности, их «произведут серийно» и установят на собранные самолеты. «Я думаю, что к началу следующего года уже около 20 самолетов будут готовы к передаче перевозчикам», — оценил аналитик, добавив, что передача не пройдет за один день, авиакомпании будут получать МС-21 по мере их доукомплектования.