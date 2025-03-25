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Большие очереди на границе: почти три тысячи фур и легковушек стоят на въезд в ЕС

Самое большое скопление автомобилей зарегистрировано на польском направлении, где в пункте пропуска «Брест» стоят не только фуры и легковушки, но и пассажирские автобусы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Более 1710 большегрузов и 1140 легковушек ждут выезда из Беларуси в соседние страны Европейского союза, следует из данных белорусского Госпогранкомитета.

Больше всего грузовиков традиционно скопилось на литовском направлении: в пункте пропуска «Каменный Лог» в настоящее время в очереди насчитывается 540 фур, в ПП «Бенякони» немного меньше — 430 бельшегрузов.

В пункте пропуска «Козловичи» на въезде в Польшу также образовалась большая очередь, сейчас там насчитывается 570 единиц грузового транспорта.

На латвийском направлении 170 машин ждут своей очереди на погранпереходе «Григоровщина».

Что касается ситуации с легковым транспортом, то его скопление наблюдаются лишь в одном пункте пропуска — «Брест», где выезда в Польшу ожидают более 1140 машин. В этом же пункте есть очередь из 20 пассажирских автобусов.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.