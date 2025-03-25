Счетная палата Екатеринбурга устранила нарушений на 1,3 млрд руб. в 2024 году

Счетная палата провела 16 контрольных и 20 экспертно-аналитических мероприятий, в ходе которых охвачено 87 объектов и проверенно 22 млрд руб. Было выявлено 241 нарушение в сфере финансовой отчетности на сумму 859 млн руб., 125 нарушений в сфере управления муниципальным имуществом на сумму 18,4 млн руб., 123 нарушения при осуществлении закупок на сумму 160,9 млн руб., 17 недопоступлений средств в бюджет города на сумму 13,7 млн руб.